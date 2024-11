Disco d’oro a Rosario Miraggio

Sono felice e grato per il risultato ottenuto. E’ un successo del quale sono orgoglioso, ma non è solo il mio: è il successo della mia comunità, di tante ragazze e ragazzi, di quelli che mi seguono a Napoli e nel resto del Paese. La vittoria è loro, come è dei quelli che hanno sempre creduto nel mio lavoro”. Cosi Rosario Miraggio, il noto cantante napoletano, sul ‘disco d’oro’ riconosciuto dalla Federazione Industria Musicale Italiana per il brano ’Ti amo e ti penso’. L’ente che rappresenta le imprese discografiche produttrice e distributrici che una volta si limitava alle vendite oggi valuta i download e le riproduzioni in streaming su piattaforme specializzate. “E’uno dei pezzi ai quali sono più affezionato, è nel mio cuore ed in quello dei miei fans che, in ogni occasione, mi chiedono di interpetrala. E’la storia di un giovane innamoratissimo che racconta il suo amore, un ragazzo che crede nell’amore alto, puro, esclusivo”. Una pietra miliare della carriera di Miraggio che è costantemente proiettato nel futuro: “Nel mio passato i successi che mi accompagneremmo sempre, siamo figli del lavoro seminato negli anni. ‘Ti amo e ti penso’, come altri brani storici, sono la base sulla quale costruisco il futuro. Nel tour nazionale che ho in programma, e che ho già annunciato sui miei social, questi brani e tante novità”. L’artista partenopeo, molto conosciuto a livello nazionale, ha ufficializzato il riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi.