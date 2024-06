Di Marzio conferma, Sottil lascia

Dopo la mancata cessione della Salernitana alla Brera Holding, il club granata si prepara a un forte ridimensionamento. Non ci saranno grande potenzialità per fare la squadra e prima saranno necessarie delle cessioni. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Nonostante la situazione delicata, il direttore sportivo Petrachi ha deciso di rimanere. Il ds non se la sente di abbandonare il progetto in un momento così difficile e farà del suo meglio con quello che avrà a disposizione.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’allenatore Sottil. I contratti del suo staff non sono ancora stati depositati e visto anche il ridimensionamento generale del progetto ha deciso di lasciare subito. Lunedì 1 luglio presenterà le dimissioni. L’allenatore pensa infatti che non ci siano le possibilità per avere un progetto ambizioso come quello che aveva deciso di sposare nel caso in cui la Salernitana fosse venduta.