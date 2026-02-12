Di Martino e Aruta agli Europei di Scherma

di Fabrizio Carloni

Grande gioia per la scherma campana che sarà protagonista ai prossimi Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi, in programma dal 20 al 27 febbraio. Sarà una prima volta storica per il fioretto regionale che mai aveva visto un fiorettista campano partecipare agli Europei Cadetti: si tratta di Giuseppe Di Martino, portacolori del Club Scherma Salerno, scelto dal Ct ed ex olimpionico Simone Vanni. Tra i 47 azzurrini prescelti dai commissari tecnici delle tre armi c’è anche il nome del salernitano che prenderà parte alla prova individuale di fioretto maschile sabato 21 febbraio e a quella a squadre lunedì 23 febbraio. In questa stagione Di Martino si è affermato sul podio in tutte e due le prove nazionali: due argenti pesanti che sono valsi all’allievo del maestro Marco Autuori la convocazione: “Sono orgoglioso di aver portato un altro atleta ad un europeo giovanile, dopo Claudia Memoli nel 2020“, ha detto il maestro Autuori e ha proseguito: “È la dimostrazione del bellissimo percorso che stiamo facendo in un’arma che non aveva grande trazione in Campania precedentemente. Speriamo di poter fare da apripista verso un nuovo movimento”. La scherma nostrana sarà ben rappresentata anche tra i Giovani: è stato convocato dal Ct Andrea Terenzio lo sciabolatore campano Antonio Aruta della Champ Sommavesuvio, allievo del maestro Leonardo Caserta, che debutterà sia nella prova individuale che in quella a squadre, rispettivamente mercoledì 25 e venerdì 27 febbraio. “Due giovani speranze campane che sono la concreta testimonianza di quanto sia florido il nostro vivaio”, ha detto Aldo Cuomo, presidente della Federscherma campana e ha continuato: “Che emozione la prima volta di un fiorettista campano ad un europeo giovanile: grazie a Di Martino ed Autuori”Dunque, la capitale georgiana tornerà ad ospitare una kermesse internazionale di scherma, dopo i fortunati Mondiali Assoluti dello scorso anno che hanno visto una grande affermazione della sciabola regionale con la conquista di tre medaglie: due d’oro ed una di bronzo portate a casa dal napoletano Luca Curatoli e dal salernitano Michele Gallo.