De Luca,Umbria prova che quelle sul terzo mandato sono balle

“Avete visto? L’Umbria è la prova fresca fresca di come quelle sul terzo mandato siano soltanto balle: ne basta uno per essere mandati a casa”. Così ai giornalisti, Vincenzo De Luca, prima di lasciare Avellino, dove oggi ha inaugurato la nuova sede di Air Campania. “La presidente uscente dell’Umbria (Donatella Tesei, ndr) – ha aggiunto – è stata sconfitta dopo un solo mandato: dare la parola ai cittadini si conferma il metodo giusto per valutare nel merito l’attività di governo, altro che la conta dei mandati”.