De Luca: Trovata strategia per superare limite terzo mandato

Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato durante una riunione con i consiglieri regionali di maggioranza di aver individuato una strategia per superare il limite del terzo mandato, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale che consentirà di azzerare i mandati già ricoperti fino ad oggi. Questa mossa sembra essere finalizzata a tranquillizzare le truppe in Consiglio Regionale e ad avviare una campagna elettorale che si preannuncia impegnativa dal punto di vista politico. Nonostante qualche preoccupazione in sala, sembra che nessuno abbia sollevato obiezioni alle parole del Presidente. Si prevede che l’iter per la presa d’atto della sentenza della Corte Costituzionale potrebbe essere breve, forse entro la prima decade di novembre, e sarà avviato dalla Commissione Statuto guidata da Giuseppe Sommese. La campagna elettorale per la quarta candidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della regione Campania sembra quindi essere iniziata.