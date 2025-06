De Luca: Stiamo realizzando una piccola Cannes

“Stiamo realizzando una piccola Cannes, una città quasi brasiliana da questo punto di vista”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei progetti di Salerno Solidale, ha parlato di tutti gli investimenti che vi sono in città. Tra gli interventi particolarmente attesi la riqualificazione dello stadio Arechi e il campo Volpe ma, per il momento, nessun intervento in programma per il Vestuti, storico stadio cittadino che oggi versa in condizioni di degrado. “A Salerno partono interventi importanti. Abbiamo vinto finalmente questo ricorso al Tar per la gara che avevamo già espletato per rifare lo Stadio Arechi e il Campo Volpe. Sarà veramente un gioiello lo stadio Arechi. “Dovremmo riprendere – ha aggiunto De Luca – i lavori per quanto riguarda il palazzetto dello sport: entro un mese, cominciamo anche lì i lavori. Stanno andando molto bene quelli per quanto riguarda il nuovo ospedale. Abbiamo finanziato anche gli svincoli per quanto riguarda Porta Ovest. Abbiamo completato i tunnel dal porto fino all’autostrada, ma poi all’uscita dell’autostrada bisogna immaginare un sistema di rotatorie per evitare che si intasi il traffico lì. Parliamo di centinaia di milioni di euro di investimenti nella città di Salerno e di opere di grande qualità”. Per quanto riguarda, nello specifico, i lavori per Arechi e Volpe, il governatore spiega che si avrà: “il contratto con l’impresa dopo la pronuncia del Tar giovedì prossimo. Fatto il contratto, la settimana successiva, cominciano i lavori per il Volpe. Abbiamo programmato di fare prima il campo Volpe per 15mila posti. Questo per evitare di intervenire a pezzi sull’Arechi perché altrimenti avremmo perso tre, quattro anni di tempo. Completato il Volpe ci sarà la possibilità di fare lì le partite e di lavorare contemporaneamente su tutto lo stadio Arechi senza perdere un minuto di tempo. Investiamo 150 milioni di euro, lo stadio sarà bellissimo, ma dobbiamo avere la squadra dentro, altrimenti avremo lo stadio per fare i concerti”. Come detto, nessun intervento previsto per il Vestuti: “Non abbiamo la Banca d’Italia. So che ci sono tante società ma soldi sono quelli che sono, un passo alla volta, non vi abituate male”, ha detto l’ex sindaco di Salerno che ha nuovamente commentato la vicenda del campionato di serie B dopo quanto accaduto con lo stop ai playout. “La vicenda che ha riguardato la Salernitana è stata francamente sconcertante. Io ero a Venezia, eravamo preparati a scendere lunedì. Siamo scesi comunque ma non è possibile a 24 ore da un incontro di calcio, spareggio, annullare una partita. Adesso hanno fissato una nuova data per gli incontri con la Sampdoria. Auguriamoci che non si dilatino i tempi. Ho sentito che il Brescia intende fare un ricorso. Si decida subito così si chiude la partita quanto prima possibile. Poi ce la giocheremo sul campo”, ha detto De Luca che, tra le altre cose, rivendica i risultati raggiunti sul fronte del turismo: “Ovviamente è sempre una sfida quella del turismo; dobbiamo adeguare anche le strutture di accoglienza. Credo che avremo due mesi straordinari. Si conclude il lavoro della spiaggia a Torrione e sarà una cosa bellissima. A Pastena abbiamo realizzato il molo nel corso di un primo intervento di ripascimento. Ora completiamo Torrione, poi arriveremo nel centro storico, con la spiaggia di Santa Teresa. Davvero stiamo realizzando una piccola Cannes, una città quasi brasiliana da questo punto di vista. Abbiamo finanziato anche gli svincoli per quanto riguarda Porta Ovest. Abbiamo completato i tunnel dal porto fino all’autostrada, ma poi all’uscita dell’autostrada bisogna immaginare un sistema di rotatorie per evitare che si intasi il traffico lì. Parliamo di centinaia di milioni di euro di investimenti nella città di Salerno e di opere di grande qualità”, ha aggiunto il numero uno di Palazzo Santa Lucia