De Luca, Sangiuliano? Non ci fa mancare nota allegria

“Il ministro Sangiuliano non ci fa mancare una nota di allegria. E’ andato a Taormina per un evento culturale ed e’ stato accolto da una valanga di fischi. Le televisioni pubbliche hanno trasformato i fischi in applausi scroscianti. Siamo al di la’ della creativita’ di Eduardo, Peppino De Filippo e Toto’…”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, apre la consueta diretta social del venerdi’ con un nuovo attacco al ministro della Cultura. “Siamo in un Paese nel quale tutto manca – prosegue – meno che la creativita’, l’allegria, la fantasia. Anche noi, con grande serenita’ e gioia, partiamo con il bastimento della Regione Campania, seguendo la rotta tracciata da Galileo Galilei e arriveremo anche noi a gettare l’ancora a Times Square, sulla Tiburtina”.