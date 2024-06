De Luca: “Riforma non condivisa, da Campania nessuna richiesta autonomia”

La Regione Campania non chiede l’autonomia differenziata, non condividendo la legge approvata dal Parlamento. Il governatore Vincenzo De Luca aveva presentato una proposta di riforma dell’autonomia regionale basata su “Semplificazione e decentramento delle competenze, a Costituzione invariata”. La proposta prevedeva la riforma delle norme vigenti che prevedono numerosi pareri di uffici dell’Amministrazione statale, danneggiando cittadini ed imprese. Questi pareri possono essere aboliti, concentrando la competenza in capo alle Regioni in sette materie: pareri ambientali, impianti energetici, piani paesaggistici, trasformazione urbanistica ed edilizia, portualità, insediamenti produttivi e ZES, silenzio-assenso e silenzio devolutivo sui beni sottoposti a tutela paesaggistica. La Campania non fa richieste di autonomia differenziata, ma propone una riforma diversa.