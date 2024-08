De Luca: “Mio obiettivo è portare Campania all’avanguardia del Paese”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato diversi argomenti durante la sua diretta social del venerdì. Ha parlato della gestione dei fondi di coesione e dell’autonomia differenziata, delineando le linee guida per il futuro della regione. De Luca ha espresso l’ambizione di portare la Campania “all’avanguardia nel Paese” e si è prefissato di completare il programma e garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Ha sottolineato l’importanza di settori come la sanità, il trasporto pubblico, la scuola, l’ambiente e le politiche sociali. Il governatore ha dichiarato con convinzione che la regione sta realizzando qualcosa di incredibile che la porterà in prima linea nel Paese.