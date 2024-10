De Luca: martedì nostra proposta revisione L.Calderoli

Sull’autonomia differenziata “il ricorso alla Corte costituzionale va avanti per i fatti suoi”, ma “noi presenteremo, martedì credo, la nostra proposta di revisione della legge Calderoli”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Lanceremo una sfida positiva e seria – ha aggiunto – Spiegheremo che la legge Calderoli si può modificare nei due, tre, quattro punti che ci interessano e che sono essenziali per difendere l’unità nazionale. E sono i punti che riguardano l’uguale riparto, per ogni cittadino italiano, del fondo sanitario nazionale, l’uguale numero di medici per ogni mille abitanti; il divieto di contratti integrativi regionali che separano una Regione dall’altra e la battaglia contro questa idea che ritorna delle gabbie salariali, secondo cui se il costo della vita al Nord è più alto allora devono avere più soldi”. “Vediamo come rispondono – ha proseguito il governatore – possiamo addirittura introdurre, in Italia, un clima di grande distensione se accolgono le proposte che avanza la Regione Campania di modifica della legge Calderoli”. De Luca ha ricordato che sta “continuando il giro” per spiegare le ragioni del ‘No’ alla riforma e “vedete le conseguenze (è raffreddato, ndr), anche nel Nord del Paese per spiegare bene la nostra posizione, visto che la Regione Campania ha guidato la battaglia contro l’autonomia differenziata. Per spiegare che noi siamo per l’unità d’Italia, che siamo per modernizzare il Paese e non per tenere la situazione così com’è, ma tutto questo può avvenire solo sulla linea che indichiamo, cioè burocrazia zero, non la rottura dell’unità nazionale”, ha concluso De Luca.