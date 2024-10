De Luca “Il PD sta messo peggio di 2 anni fa

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite a Bergamo di un incontro sulla riforma dell’autonomia differenziata, sottolinea l’importanza dell’unità nazionale e critica la burocrazia in Italia, sottolineando la necessità di snellire l’organizzazione del Paese. Sostiene inoltre l’importanza di recuperare il Sud e critica Fratelli d’Italia per portare divisione. De Luca attacca anche il PD, sottolineando la mancanza di un’alternativa di governo e sfidando Antonio Misiani sul tema del terzo mandato. Parla anche di politica estera, consigliando di premere per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Al livello locale, si sottolinea l’importanza di una voce critica verso una riforma che smantella i territori e frammenta lo Stato, con un aumento esponenziale della burocrazia. Inoltre, si evidenzia la necessità di riformare le province e dare le risorse necessarie agli enti locali, visto che l’autonomia proposta è considerata zoppa. Si sottolinea anche come durante la pandemia gli enti locali siano stati in grado di redistribuire risorse con pochissima burocrazia. Il senatore Alessandro Alfieri conclude aggiungendo che è importante unire il Nord e il Sud in questa battaglia contro la riforma dell’autonomia differenziata, promossa dal ministro Calderoli, che rischia di creare 20 sistemi differenti, anziché unire il Paese.