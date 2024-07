De Luca: “Giovedì al via l’aeroporto. Poi Arechi e Volpe”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato durante la sua consueta trasmissione sui social media l’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno il prossimo 11 luglio, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. De Luca ha dichiarato di puntare ad avere oltre 3,5 milioni di passeggeri in 2-3 anni e di lavorare al prolungamento della Metropolitana da Salerno all’aeroporto. Ha anche sottolineato la prontezza della Regione Campania per progetti di riqualificazione dello Stadio Arechi e del Campo Volpe. Questi annunci sono un segnale di fiducia per il futuro, ha detto De Luca.