De Luca, “bene lotta a bullismo e contro aggressioni ai prof”

“Le misure adottate dal governo per reprimere gli atti di bullismo e le aggressioni ai docenti, specie dei genitori degli alunni, sono condivisibili”. È il pensiero di Vincenzo De Luca, espresso dal governatore della Regione Campania nel consueto punto della settimana sui suoi canali social. “Ma attenzione – aggiunge – parliamo di ragazzi: bisogna intervenire una seconda e una terza volta. Occorre non rinunciare mai alla misura educativa. Se poi c’è la ‘testa di sedano’, questo deve capire che può perdere l’anno, e la famiglia deve sapere che può avere danni economici. Ma serve velocità. Tutto quello che va in direzione del recupero dei contenuti è positivo. Non vanno bene le misure propagandistiche, non vanno bene quelle cosa che fanno perdere la natura delle istituzioni. La scuola deve educare e serve anche tolleranza e pazienza. Entro un certo limite, poi basta”.