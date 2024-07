De Luca, “bene l’eliminazione dell’abuso d’ufficio”

Io sono d’accordo. Era una nostra richiesta. E’ stato un bene eliminare l’abuso in atto d’ufficio. Ora dobbiamo tutelare i cittadini ed evitare che si passi dall’abuso in atto d’ufficio a qualche altra ipotesi di reato più grave finendo di cadere dalla padella alla brace. Il tema è complesso. E’ stato fatto un passo a mio avviso doveroso ma questo non risolve i problemi. Dobbiamo tutelare i cittadini rispetto a ritardi e rispetto alla palude burocratica ed evitare che gli amministratori siano penalizzati con altre figure di reato più gravi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania,