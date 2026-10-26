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De Luca, Arechi pronto per gli europei del 2032′

  • Ottobre 26, 2026
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Demolizioni e ricostruzione dello stadio Arechi entrano nel vivo, con l’obiettivo di completare il restyling in tempo per gli Europei di calcio del 2032. A fare il punto è stato questa mattina il sindaco di SALERNO, Vincenzo De Luca, durante un sopralluogo nell’area della Curva Nord dell’impianto. “È cominciato in pieno l’intervento di demolizione delle strutture dell’Arechi e di ricostruzione dello stadio. Siamo partiti nel 2022, abbiamo fatto la gara e la progettazione, quindi siamo pronti”, ha evidenziato De Luca, sottolineando che il progetto prevede la disponibilità di due impianti per consentire di accelerare i lavori. “Abbiamo già demolito tutto al campo Volpe. Da primavera prossima le attività agonistiche si potranno spostare lì, dove avremo un campo da 15mila posti. L’Arechi diventerà così un cantiere unico e si potrà davvero correre per arrivare in tempo per gli Europei del 2032”, ha aggiunto il sindaco, assicurando che “adesso dobbiamo semplicemente correre e rispettare il cronoprogramma”. De Luca ha fatto riferimento anche al vicino palazzetto dello sport, per il quale la conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2027. La struttura, ha spiegato, dovrebbe avere una capienza compresa tra 6.200 e 6.500 posti e ospitare sia manifestazioni sportive sia grandi eventi. Sul trasferimento delle attività agonistiche al Campo Volpe, il sindaco ha escluso particolari criticità legate alla viabilità e alla gestione dell’impianto, spiegando che sarà richiesta una deroga per la presenza delle tifoserie ospiti durante i lavori. “L’idea è quella di avere due stadi, perché se dovessimo lavorare in queste condizioni con il campionato in corso ci metteremmo tre anni in più e i soldi non basterebbero”, ha affermato. Infine, un passaggio sulla Salernitana: “L’augurio che ci facciamo tutti quanti è che, fatto lo stadio nuovo di livello europeo, dovremmo pure avere una squadra non dico di livello europeo ma almeno di campionato italiano. Ma questa è un’altra storia”, ha concluso De Luca.

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