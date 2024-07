De Luca a Fitto,su Fsc non manca nulla

“Ho detto a Fitto che non manca più nulla per approvare l’accordo di coesione. Ci erano stati chiesti i Cup di alcuni progetti, gli ho detto che glieli abbiamo mandati già sabato, quindi non c’è più nulla da mandare. Ha detto che allora andremo avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo aver scambiato qualche battuta a Bagnoli con il ministro per la Coesione. I due sono incontrati brevemente sul palco dell’auditorium al termine della firma dell’intesa su Bagnoli. “Mi auguro che si concluda questo lungo calvario che abbiamo vissuto e che tiene bloccato tutto il comparto della cultura, dello spettacolo, le opere stradali che abbiamo previsto per i Comuni, le opere di assetto territoriale. Oggi si può aprire una pagina interessante”, ha aggiunto.