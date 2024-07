D’Angelo: “Siamo ai lavori del terzo lotto”

Procedono i lavori di messa in sicurezza degli argini dell’alveo comune nocerino. Si tratta di lavori che riguardano il terzo lotto ed in particolare il tratto del torrente che attraversa le città di Nocera Inferiore, Pagani ed Angri. Inoltre, sarà predisposto anche il dragaggio nella zona di San Marzano sul Sarno. È il Consorzio di bonifica del Sarno che si sta occupando dei lavori, grazie anche al notevole contributo dei suoi progettisti. A rassicurare il procedere dell’operazioni in corso il presidente dell’Ente consortile di bonifica del Sarno l’avvocato Mario Rosario D’Angelo: “Sono in corso i lavori di rifacimento degli argini dell’Alveo comune – nocerino, soprattutto nei punti critici. Si tratta del terzo lotto. Il Consorzio si è anche occupato dei lavori del primo e secondo lotto relativi alla rifunzionalizzazione”. L’impegno degli uomini del Consorzio di bonifica è comunque sotto gli occhi di tutti. In questi giorni in molti hanno notato a Nocera Inferiore la pulizia del torrente Cavaiola, in particolare del tratto che va dall’altezza di via Fratelli Fresa sino all’incrocio di via Famiglia Pietro Lamberti. Il presidente D’Angelo ha inoltre rassicurato sulla sicurezza dei cantieri, smentendo le polemiche giunte soprattutto via social da diversi utenti. In effetti le ditte hanno un responsabile di cantiere che dovrebbe provvedere al rispetto delle normative vigenti, in particolare in tema di sicurezza. Gli stessi lavoratori, inoltre, nel proprio contratto sottoscrivono quanto stabilito dalle normative sulla sicurezza. Prossimo, come detto, anche il dragaggio del torrente nell’area di San Marzano sul Sarno, zona spesso colpita da allagamenti. La bonifica del fiume Sarno, oltre alla realizzazione della rete fognaria in tantissimi comuni del bacino, con gli interventi del Consorzio, dovrebbe raggiungere livelli mai raggiunti prima, un impegno che la Regione Campania sta sostenendo da anni sotto la guida del presidente Vincenzo De Luca. La speranza è che questa particolare attività amministrativa, in sinergia col territorio, non venga mai meno. Giuseppe Colamonaco