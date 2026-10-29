Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il 'modello Milano' - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Italia divisa dal meteo, arriva la pioggia sul versante adriatico e al Sud: le previsioni Disastro ferroviario in Spagna, il lutto e le indagini: “Via libera al treno nonostante convoglio fermo sui binari” Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’ Elezioni in Israele, a Netanyahu 53 seggi: niente maggioranza per il primo ministro Uccise il cugino disabile con dei bomboloni alla crema per l’eredità, arrestato 76enne Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv X Factor, oggi secondo Live Show: gara azzerata dopo il debutto movimentato ﻿ Scioperi a novembre, il calendario: tutte le date ‘nere’ del mese. Dagli aerei ai treni, dalla scuola al trasporto pubblico locale Atp Vienna, oggi Cobolli-Berrettini: orario, precedenti e dove vederla Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’ Manovra, ok Cdm a legge bilancio da 26 miliardi. Meloni: “Lavoro di squadra, avanti con determinazione” Italia divisa dal meteo, arriva la pioggia sul versante adriatico e al Sud: le previsioni Disastro ferroviario in Spagna, il lutto e le indagini: “Via libera al treno nonostante convoglio fermo sui binari” Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’ Elezioni in Israele, a Netanyahu 53 seggi: niente maggioranza per il primo ministro Uccise il cugino disabile con dei bomboloni alla crema per l’eredità, arrestato 76enne Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv X Factor, oggi secondo Live Show: gara azzerata dopo il debutto movimentato ﻿ Scioperi a novembre, il calendario: tutte le date ‘nere’ del mese. Dagli aerei ai treni, dalla scuola al trasporto pubblico locale Atp Vienna, oggi Cobolli-Berrettini: orario, precedenti e dove vederla Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’ Manovra, ok Cdm a legge bilancio da 26 miliardi. Meloni: “Lavoro di squadra, avanti con determinazione”
Ultim'ora Nazionale

Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 62
  • 3 Min Read
Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’

(Adnkronos) – Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr), avvenuta il 12 agosto 2026, le capsule di caffè vengono riconosciute come imballaggi e possono quindi essere conferite nella raccolta differenziata, secondo le indicazioni del Comune di residenza o del gestore dei rifiuti. “È un cambiamento significativo, che semplifica il gesto da parte dei cittadini – spiega Matteo Di Poce, Sustainability Expert di Nespresso Italiana – Da diversi anni Nespresso segue l’evoluzione del tema del riciclo, con un impegno partito 15 anni fa con il programma dedicato ‘da Chicco a Chicco’, sviluppato insieme a Cial con l’obiettivo di recuperare le capsule di caffè in alluminio in un contesto che non vedeva ancora le capsule riconosciute come un imballaggio”. 

La novità normativa apre infatti la strada a un riciclo più ampio e organizzato e, di conseguenza, a una maggiore circolarità. A Milano questo approccio è già una realtà: grazie alla sinergia tra le istituzioni locali e i diversi attori della filiera – come Nespresso, A2a, Amsa e Cial, il Consorzio italiano imballaggi in alluminio – le capsule in alluminio possono essere intercettate e selezionate nell’ambito della raccolta pubblica. “Oggi mettiamo a servizio l’esperienza che abbiamo maturato in questi 15 anni per supportare l’evoluzione della raccolta pubblica – aggiunge Di Poce – Questo per far sì che la raccolta e il riciclo delle capsule possano essere sempre più semplici e diffuse in tutto il territorio”. 

Per approfondire il funzionamento del modello Milano, avviato a marzo di quest’anno, è stata organizzata una visita stampa guidata all’impianto di Muggiano di A2a Ambiente, dove è stato possibile osservare da vicino le tecnologie impiegate nel trattamento dei rifiuti. Qui, le capsule in alluminio conferite dai cittadini nel sacco giallo destinato alla raccolta di plastica e metalli, vengono sottoposte a un processo di selezione che consente di recuperare anche le frazioni metalliche più piccole e leggere grazie alla tecnologia Ecs – Eddy Current Separator. 

 

“Il materiale arriva all’impianto all’interno dei sacchi della raccolta differenziata di plastica e metalli, nei quali sono presenti anche le capsule di caffè in alluminio. Queste, essendo tra gli oggetti di dimensioni più piccole, cadono attraverso i fori più fini del vaglio rotante, la prima macchina che incontra il materiale una volta entrato nell’impianto – illustra Davide Marinzi, responsabile Impianto di trattamento A2A Ambiente – Prima dell’installazione dei nuovi macchinari, questa frazione finiva nello scarto destinato al recupero energetico. Oggi, grazie al separatore a correnti parassite Ecs, i campi elettromagnetici consentono di intercettare e allontanare le capsule dal flusso degli altri materiali, deviandole verso un bunker dedicato. Una volta raccolto, l’alluminio viene pressato in balle e inviato agli impianti di recupero, tipicamente fonderie, dove può essere avviato al riciclo”. 

Il modello Milano dimostra così come la collaborazione tra istituzioni, gestori dei rifiuti e aziende della filiera possa contribuire a valorizzare anche le frazioni più piccole di alluminio, trasformandole da scarto in una risorsa da avviare al riciclo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025