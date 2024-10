Coscioni martedì avvistato al Ruggi

Numerose segnalazioni sono pervenute alla nostra redazione per la presenza nella giornata di martedì mattina, al Ruggi, del dottor Enrico Coscioni, interdetto dalle sue funzioni di primario e raggiunto da un divieto di dimora in Campania. Alla vigilanza le immaggini rimangono in memoria 2 gg poi si cancellano. Quindi la Procura può ancora acquisrle e verificare la veridicità delle tante segnalazioni, non solo di medici e infermieri ma anche di ammalati. Naturalmente tutto avviene nel silenzio del Dg D’Amato che sulla vicenda Coscioni continua a restare in silenzio e non prendere posizione.