Coscia: Ciclo integrato rifiuti, a breve nuovi impianti

di Erika Noschese

Dovrebbero entrare in funzione a stretto giro gli impianti di Casal Velino e di Eboli. Ad annunciarlo Giovanni Coscia, presidente di Eda Salerno ricordando che in termini di «avanzamento del ciclo integrato dei rifiuti e nella nostra provincia dobbiamo dire che, rispetto agli altri enti di ambito, siamo orgogliosamente un passo avanti». Come autorità d’ambito della provincia di Salerno è stato affidato al soggetto pubblico la gestione dell’impiantistica, tra cui anche l’impianto di Casal Velino che tra breve andrà in funzione e tratterà proprio il recupero di materiale cosiddetto nobile, quindi plastica, carta e cartone. «A breve riattiveremo l’impianto di Eboli, oggetto di lavori di riammodernamento e messa in sicurezza e quindi anche lì attiveremo un ulteriori impianto al servizio della provincia di Salerno – ha detto il presidente Coscia – Stiamo preparando le procedure per l’affidamento dei servizi di igiene urbana in tutta la provincia che abbiamo suddiviso in 10 sub ambiti: sono delle gare importanti per centinaia di milioni per 10 anni che vedranno impegnati gli enti d’ambito dei Comuni e speriamo che per fine giugno andremo a gara per lo meno in quattro sub ambiti; sarà veramente una svolta per la nostra provincia e anche per la Regione perché con l’affidamento a soggetti unici, quindi evitando la frammentazione che c’è adesso che va anche contro la normativa nazionale, di efficientare ulteriormente i servizi e di abbattere anche i costi che insieme agli impianti potrebbero sicuramente dare un impulso all’efficientamento di tutto il ciclo integratori di rifiuti in provincia di Salerno». L’impianto di Casal Velino, in località Vallo Scalo, è stato inaugurato lo scorso 4 gennaio e già in quell’occasione Coscia ha ricordato che Salerno è l’unico Ente della Regione ad aver approvato lo strumento programmatico per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per i prossimi dieci anni. L’impianto di Casal Velino – che avrà una capacità di 22mila tonnellate l’anno – è destinato alla selezione di carta, cartone, plastica, acciaio e alluminio provenienti dalla raccolta differenziata. La struttura era stata abbandonata per anni: il 6 agosto del 2020 Eda ha disposto il subentro di EcoAmbiente Spa nella gestione che precedentemente era affidata al Consorzio dei Comuni del Bacino Sa/4. Il 12 marzo del 2021 l’intervento di riammodernamento e ristrutturazione è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del FSC 2014-2020. Dopo la posa della prima pietra, l’intervento, realizzato con un finanziamento regionale di 1.280.000 euro, è stato dunque ultimato. L’impianto di selezione è costituito da due linee: una di selezione del multimateriale e l’altra di imballaggio del materiale selezionato. Ora, dunque, si prosegue su questa linea tracciata dall’Eda Salerno per ridare nuova linfa alla provincia di Salerno.