Continua la marcia trionfale della Feldi Eboli, le volpi passano per 4-7 a Mantova in una partita rocambolesca e si confermano capoliste solitarie con cinque vittorie in altrettante partite giocate, miglior attacco e miglior difesa del campionato (a pari merito con L84). Dopo lo spavento per essere andata sotto di due reti e la paura per lo scherzetto messo in atto dai lombardi, la squadra di mister Antonelli ribalta la gara e riesce a passare su un campo dove nessuno era riuscito a vincere da un anno a questa parte. Una grande prova di forza e compattezza che unita alle vittorie in Coppa Divisione recita un complessivo di 8 partite giocate e altrettante vinte. SCHERZETTO – Di Stanio dal primo minuto a difendere la porta delle volpi e il giovane portiere rossoblù viene subito chiamato in causa dal primo squillo dei padroni di casa. La Feldi si fa vedere con un tentativo di Gui ma sono i bianchi a trovare il vantaggio con un tiro violentissimo di Cabeca. Il portiere del Mantova si supera prima su Gattarelli e poi due volte su Gui e Caponigro, mentre Calderolli con un retropassaggio errato mette in porta Misael che centra il palo a tu per tu con Di Stanio e grazia le foxes. A 5 minuti dal termine del primo tempo arriva al PalaSguaitzer una pioggia di gol: prima la Feldi trova il pareggio con un fulmine di Venancio, poi il Mantova scappa sul doppio vantaggio portandosi sul 3-1 con le reti ancora di un ispiratissimo Cabeca e di Taurisano, che buca il portiere rossoblù a conclusione di un contropiede perfetto. Nel finale di tempo però le volpi battono subito un colpo, Calderolli va via sulla fascia e mette al centro per Selucio che non sbaglia, si va al riposo sul 3-2. DOLCETTO – E’ l’inizio della rimonta, perchè nella ripresa la Feldi trova il pareggio dopo pochi minuti grazie a Felipinho, il suo tiro deviato inganna Casassa e regala il pareggio alle volpi. I ragazzi di mister Antonelli non si accontentano e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Caponigro calcia al volo e trova la traiettoria giusta per battere per la quarta volta Casassa, è 3-4. A metà secondo tempo arriva il palo di Selucio che sfiora la doppietta. Le volpi hanno una clamorosa occasione per il quinto gol ma sciupano due contro zero, sul ribaltamento di fronte il Mantova non perdona e pareggia con Donadoni. Ma, a 4 minuti dal termine, la Feldi torna ancora avanti in una gara infinita, a mettere la firma stavolta è Kenji che non sbaglia da pochi passi. Portiere di movimento per il Mantova, ma è ancora la Feldi a passare, stavolta la zampata è di Felipinho, che fa doppietta, servito da Venancio. A chiudere definitivamente il match ci pensa direttamente dalla sua area Generoso Di Stanio, che inchioda il punteggio sul definitivo 4-7.Nella notte di halloween i fantasmi dello svantaggio non hanno spaventato le volpi che, con una prova da vera squadra, ottengono tre punti su un campo difficile contro una squadra in grande forma. Alle prime difficoltà la squadra non si è disunita anzi, ha dimostrato di saper tirar fuori ancora più forza di quella che conosciamo. Un segnale che lascia intravedere un futuro roseo per questo gruppo di ragazzi.