Conte: «La mia candidatura per la “Campania che non c’è”» - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, due giorni per recuperare le forze
Giustizia
Finanziaria, pensionati ed equità fiscale
Conte: «La mia candidatura per la “Campania che non c’è”»
Attualità Campania

Conte: «La mia candidatura per la “Campania che non c’è”»

  • Novembre 4, 2025
  • 0
  • 153
  • 2 Min Read
Conte: «La mia candidatura per la “Campania che non c’è”»

«Il mio percorso politico col Pd non è stato ortodosso, né a livello nazionale né locale. La mia diversità è figlia della mia formazione socialista libertaria, fonte di un pensiero critico e dialettico. Con la mia candidatura nella lista del Pd, pur non appartenendo io al gruppo dirigente salernitano, porto in dote un contributo programmatico sulla “Campania che non c’è”, che spero possa aiutare il partito democratico a capire e governare il cambiamento della società riformando insieme le istituzioni e la politica». A dirlo Federico Conte, già parlamentare, a margine della presentazione della lista dei candidati al consiglio regionale della Campania del Pd. “In un partito la critica costruttiva vale più di una adesione acritica. In una campagna elettorale dagli esiti non scontati il pensiero libero è il vero argine all’astensionismo e alle conservazione”, ha aggiunto Conte, aspirante consigliere regionale. In questi giorni, l’ex deputato è impegnato in un fitto tour in provincia di Salerno per ribadire ai suoi elettori l’impegno che intede portare avanti in Regione Campania: «Da Eboli a Capaccio Paestum, da Nocera a tanti altri luoghi della Campania. Un viaggio fatto di incontri, ascolto e dialogo con chi ogni giorno costruisce la propria storia, la propria comunità, il proprio futuro. Ogni tappa ha lasciato un segno: le parole, gli sguardi, le persone. Dietro questo cammino ci sono dedizione, sacrificio e un gruppo di persone che crede nel valore dell’impegno e delle idee», ha spiegato Conte che continua a ricevere ampio sostegno dai suoi concittadini.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013