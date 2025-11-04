Conte: «La mia candidatura per la “Campania che non c’è”»

«Il mio percorso politico col Pd non è stato ortodosso, né a livello nazionale né locale. La mia diversità è figlia della mia formazione socialista libertaria, fonte di un pensiero critico e dialettico. Con la mia candidatura nella lista del Pd, pur non appartenendo io al gruppo dirigente salernitano, porto in dote un contributo programmatico sulla “Campania che non c’è”, che spero possa aiutare il partito democratico a capire e governare il cambiamento della società riformando insieme le istituzioni e la politica». A dirlo Federico Conte, già parlamentare, a margine della presentazione della lista dei candidati al consiglio regionale della Campania del Pd. “In un partito la critica costruttiva vale più di una adesione acritica. In una campagna elettorale dagli esiti non scontati il pensiero libero è il vero argine all’astensionismo e alle conservazione”, ha aggiunto Conte, aspirante consigliere regionale. In questi giorni, l’ex deputato è impegnato in un fitto tour in provincia di Salerno per ribadire ai suoi elettori l’impegno che intede portare avanti in Regione Campania: «Da Eboli a Capaccio Paestum, da Nocera a tanti altri luoghi della Campania. Un viaggio fatto di incontri, ascolto e dialogo con chi ogni giorno costruisce la propria storia, la propria comunità, il proprio futuro. Ogni tappa ha lasciato un segno: le parole, gli sguardi, le persone. Dietro questo cammino ci sono dedizione, sacrificio e un gruppo di persone che crede nel valore dell’impegno e delle idee», ha spiegato Conte che continua a ricevere ampio sostegno dai suoi concittadini.