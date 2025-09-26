Competitività, Pollio (Team System): "Tra norme e crescita equilibrio complesso" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”
Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in fase di armonizzazione”
Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”
Competitività, Silvestri (Sapienza): “Regole stiano al passo con tecnologia”
Prima Pagina Nazionale

Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 32
  • 1 Min Read
Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”

(Adnkronos) – “L’equilibrio tra regolamentazione e crescita è complesso, sia per le grandi che per le piccole e medie imprese.” Lo ha dichiarato Claudia Pollio, Head of Public Affairs & Institutional Relations di Team System, a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Oggi ci troviamo in un contesto dove digitalizzazione e IA rappresentano un enorme potenziale di sblocco della competitività per le piccole imprese: dobbiamo tenere conto di questo equilibrio, soprattutto in paesi come l’Italia, dove il tessuto imprenditoriale è composto da piccole imprese che possono essere enormemente agevolate dalla disponibilità di strumenti digitali come i software. Questi mettono a loro disposizione il grande potenziale delle tecnologie più avanzate, ed è proprio questo uno dei principi cardine che deve guidare il confronto tra pubblico e privato nell’evoluzione della normativa europea.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025