Commissione Bilancio Campania, approvato il Defrc per triennio 2025-2027

La commissione regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale del Pd Francesco Picarone, ha approvato a maggioranza – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – il Defrc (Documento di Economia e Finanza della Regione Campania) per il triennio 2025/2027, e relativa Risoluzione di maggioranza.

Ha votato contro il consigliere e capogruppo di FdI, Cosimo Amente. “Dopo la relazione dell’assessore al Bilancio Ettore Cinque, la Commissione ha dato il via libera al DefRC così come approvato dalla Giunta regionale e alla Risoluzione di maggioranza rimarcando la forte sinergia tra Giunta e Consiglio su quello che è lo strumento operativo che sviluppa in maniera dettagliata e puntuale i contenuti e le strategie programmatiche di Legislatura e ponendo, in particolare, l’attenzione sui temi prioritari e le azioni che impegneranno la Regione Campania nel periodo di riferimento“, ha sottolineato Picarone – che ha aggiunto: “La Risoluzione di maggioranza impegna la Giunta a dare attuazione ai contenuti del DefRC al fine di conseguire gli obiettivi di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità, e indica, suddividendoli in aree tematiche, gli specifici obiettivi da raggiungere attraverso l’implementazione del lavoro fin qui svolto, con particolare riferimento alla sanità, all’ambiente, al lavoro, allo sviluppo economico, collegandoli strettamente agli obiettivi di performance assegnati ai Direttori generali delle singole Direzioni Generali Regionali”.