Colantuono: Sassuolo molto più forte di noi

Amareggiato ma non abbattuto in sala stampa Colantuono al quarto esordio sulla panchina della Salernitana che analizza il poker del Sassuolo: Il primo tempo avevamo sofferto dopo la mezz’ora ma abbiamo tenuto. Nella ripresa dopo i cambi abbiamo girato meglio ma abbiamo subito. Certo ad inizio gara se quella azione di Verde va meglio ti cambia la partita. Il Sassuolo è una squadra di altra categoria, Berardi e compagni non li scopro io. Sto da poco tempo, alcuni giocatori sono arrivati dalle gare delle nazionali in settimana. Primo tempo non mi era dispiaciuto, nella ripresa con il 4-3-3 abbiamo subito molto in ripartenza. Fortunatamente non incontriamo sempre il Sassuolo. Se è stato cambiato il tecnico è perché si stava nelle sabbie mobili. Ora fondamentale vincere la prossima. Avversario nettamente superiore ma ora dobbiamo uscire da questa situazione. E’ una squadra che ha i mezzi per salvarsi