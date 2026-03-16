Clamoroso, il Catania esonera Toscano

Colpo di scena in casa Catania. All’indomani della vittoria per 2-1 sul campo del Team Altamura, arrivata nei minuti di recupero, la società etnea ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Domenico Toscano.

La decisione è stata ufficializzata dal club con una nota diffusa in serata. Insieme a Toscano è stato esonerato anche il vice allenatore Michele Napoli.

«Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali», si legge nel comunicato ufficiale.