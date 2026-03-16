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Clamoroso, il Catania esonera Toscano

  • Marzo 16, 2026
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Clamoroso, il Catania esonera Toscano

Colpo di scena in casa CataniaAll’indomani della vittoria per 2-sul campo del Team Altamuraarrivata nei minuti di recupero, la società etnea ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Domenico Toscano.

La decisione è stata ufficializzata dal club con una nota diffusa in serata. Insieme Toscano è stato esonerato anche il vice allenatore Michele Napoli.

«Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti un ringraziamento per il lavoro svolto l’augurio delle migliori fortune personali professionali», si legge nel comunicato ufficiale.

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