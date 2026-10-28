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Cissé show a San Siro: doppietta in 13 minuti e il Milan ribalta il Bologna

  • Ottobre 28, 2026
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Cissé show a San Siro: doppietta in 13 minuti e il Milan ribalta il Bologna

(Adnkronos) – Certe notti sono destinate a restare nella memoria. Per Cissé, San Siro si trasforma in un palcoscenico speciale: due gol in appena 13 minuti, una partita ribaltata e una doppietta che cambia l’inerzia della sfida contro il Bologna, valida per nona nona giornata di Serie A. Dopo non aver ancora trovato la via della rete nello stadio rossonero, l’attaccante si sblocca nel modo più spettacolare possibile, diventando il protagonista assoluto della rimonta del Milan. 

Il gol del pareggio al 14′ nasce dalla pressione alta di Hutchinson, bravo ad aggredire Theate e a sporcare il rinvio del difensore rossoblù. Il pallone finisce proprio sui piedi dell’esterno inglese, che non perde tempo e serve immediatamente al centro un Cissé completamente libero. Per l’attaccante è un gioco da ragazzi firmare il gol dell’1-1 e accendere San Siro. 

Ma non è finita qui. Il Milan continua a spingere e trova ancora in Hutchinson l’uomo capace di creare scompiglio nella retroguardia avversaria. L’esterno viene fermato all’ingresso dell’area, ma sulla seconda palla è Tomori ad arrivare per primo, sfruttando lo spazio e la propria velocità. Il difensore rossonero alza la testa e disegna un assist sul secondo palo, dove Cissé, lasciato nuovamente solo dalla difesa del Bologna, deve soltanto appoggiare in rete. 

È il gol del sorpasso al 27′, quello che completa la rimonta e consegna a Cissé una doppietta da ricordare. Due reti in 13 minuti, entrambe nate dalla capacità del Milan di aggredire gli avversari e sfruttare le disattenzioni difensive rossoblù. San Siro ha il suo nuovo protagonista: Alphadjo Cissé.  

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