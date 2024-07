Cirielli, finanziamento polo logistico Valle Ufita conferma attenzione governo

Il finanziamento del polo logistico di Valle Ufita, in provincia di Avellino, con i fondi Fesr – grazie all’impegno dei Ministri Salvini e Piantedosi – “conferma ancora una volta la grande attenzione del governo Meloni nei confronti della Campania e dell’intero Meridione”. Lo dichiara in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Segna certamente un radicale cambio di rotta rispetto alle politiche dei governi precedenti in tema di infrastrutture e trasporti proprio perche’ interviene anche in quei territori che negli ultimi anni non sono stati destinatari di ingenti investimenti, sebbene fondamentali per la modernizzazione del Paese”, aggiunge. “Una scommessa importante, quella del governo Meloni, che permettera’ al Sud, grazie alle sue infrastrutture, di candidarsi a diventare un hub strategico del Mediterraneo rafforzando ulteriormente, attraverso il Piano Mattei, il ruolo dell’Italia in Africa”, conclude il viceministro.