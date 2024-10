Cirielli (FdI), con noi in Regione mai accadranno cose come al Giffoni

“A quanto pare ha fatto bene il ministro Sangiuliano quest’estate a porre dubbi sul Giffoni film festival, attuando una distribuzione piu’ equa dei fondi da parte del ministero della Cultura, nonostante la protesta montata dal direttore Gubitosi il quale sosteneva che il governo Meloni aveva tagliato i finanziamenti pubblici al Festival”. Lo ha dichiarato il coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, commentando la notizia degli inviti a dedurre notificati dalla Finanza ai vertici dell’Ente autonomo Giffoni experience per un presunto danno erariale da quasi mezzo milioni di euro. “Ebbene, a distanza di qualche mese, la Corte dei Conti ipotizza un ‘indebito uso di finanziamenti pubblici di fonte comunitaria e gestiti dalla Regione Campania’ per la movimentazione di ospiti e giurati nelle edizioni dal 2016 al 2022 del Giffoni Film Festival. Un danno erariale per circa 469 mila euro. Di certo quando saremo noi alla Regione cose del genere non potranno mai accadere”, ha concluso Cirielli.