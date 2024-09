Centri per l’impiego: è un’emergenza

La sicurezza e la tutela dei lavoratori dei Centri per l’Impiego della Regione Campania sono al centro del tavolo interistituzionale convocato per oggi, lunedì 16 settembre, tra Regione Campania, Inps e Ministero del Lavoro. L’incontro, di cruciale importanza, arriva dopo settimane di tensioni causate dalla massiccia affluenza di beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) presso i Centri per l’Impiego regionali. Migliaia di persone si riversano quotidianamente agli sportelli dei Centri per avere assistenza, in seguito alle segnalazioni di anomalie sulle loro domande da parte dell’Inps, con conseguenti problemi di ordine pubblico e gravi rischi per l’incolumità fisica degli operatori. A tal proposito, nei giorni scorsi, si è tenuto presso la Prefettura di Napoli un tavolo di conciliazione tra le organizzazioni sindacali e la Regione Campania, volto a discutere le problematiche urgenti legate alla sicurezza dei lavoratori, al benessere organizzativo e al riconoscimento economico. All’esito dell’incontro, il prefetto di Napoli ha disposto un potenziamento dei servizi di sicurezza presso i Centri per l’Impiego, mentre la Regione ha annunciato l’apertura di un confronto interistituzionale mirato a trovare soluzioni tecniche e organizzative. Teresa Genoino, segretaria aziendale del Csa per i lavoratori della giunta regionale della Campania, presente all’incontro, ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando la necessità di interventi urgenti e coordinati: “Occorrono soluzioni concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori dei Centri per l’Impiego,” ha dichiarato la Genoino. “Bisogna mettere in atto tutte le misure organizzative, istituzionali e interistituzionali necessarie per prevenire episodi di violenza e tutelare chi, ogni giorno, è in prima linea in una situazione di emergenza – ha detto – Chiediamo prevenzione dallo stress correlato al lavoro e una giusta retribuzione per questi operatori e responsabili, che affrontano quotidianamente un carico di lavoro enorme e stressante. Per questo motivo, abbiamo richiesto la convocazione di un tavolo di confronto anche sugli aspetti contrattuali, auspicando che tutte le organizzazioni sindacali condividano questa istanza e che la Regione Campania risponda tempestivamente a queste problematiche urgenti e indifferibili”. Il Csa, infine, rinnova l’appello affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per assicurare condizioni di lavoro dignitose e sicure per i dipendenti dei Centri per l’Impiego, il cui contributo è essenziale per la gestione delle richieste dei cittadini in questo delicato momento.