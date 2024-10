Cavese, altra sconfitta interna

Francesco De Pisapia

CAVESE-TURRIS 1-2

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo (dal 25’st Tropea), Peretti, Loreto, Maffei; Konatè (dal 13’st Marranzino), Pezzella (dal 39’st Barone), Citarella; Vitale (dal 25’st Badje); Fella, Sorrentino. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Marchisano, Quattrocchi, Di Domenico. All.: Raffaele Di Napoli

TURRIS (3-5-2): Marcone; Ndiaje, Esempio, Cocetta; Parodi, Casarini, Morrone, Pugliese, Nocerino (dal 21’st Armiento); Giannone (dal 12’st Nicolao), Ekuban (dal 34’st Ricci). A disposizione: Iuliano, Fallani, Castellano, Solomonte, Scaccabarozzi, Porro, Trotta, Desiato. All.: Mirko Conte.

ARBITRO: sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Marco Colaianni di Bari e Nicola Morea di Molfetta). IV° ufficiale: Giuseppe Morello di Tivoli

MARCATORI: 16′ pt e 9′ st (rig.) Giannone (T), 27′ st Sorrentino (C)

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 30′ pt Morrone (T); al 41′ pt Marcone (T); al 43′ st Esempio (T); al 44′ pt Fella (C); al 8′ st Boffelli (C); al 30′ st l’allenatore Di Napoli (C); al 44′ st Nicolao (T). Angoli 11 a 5 per la Cavese. Recuperi: 2′ pt; 5′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Seconda sconfitta stagionale interna per la Cavese che esce sconfitta da una Turris che capitalizza al massimo le occasioni avute, mentre i metelliani regalano almeno un tempo agli ospiti per poi chiudere all’angolo i corallini dopo aver accorciato le distanze ma senza riuscire a trovare il gol del pari. Mister Di Napoli deve registrare numerose defezioni: Barba, Saio, Piana, Diop, Fornito, Diarrassouba e Vigliotti ma il tecnico conferma in toto gli stessi uomini che avevano ben figurato a Picerno sabato scorso. Il tecnico Conte invece, deve fare a meno di Scaccabarozzi e Trotta che inizialmente si accomodano in panchina ed effettua solo tre cambi rispetto a sette giorni fa attuando un 3-5-2 che spesso si trasforma in 3-4-2-1. Ritmi blandi ad inizio gara. Al 4’ Pezzella su punizione, pesca in area la testa di Fella ma Marcone risponde presente deviando in angolo. A sorpresa, al primo vero affondo, la Turris passa in vantaggio al 16’ con Giannone: il cross di Parodi dalla sinistra trova appena dentro l’area di rigore il numero dieci che, indisturbato, gira di prima intenzione battendo l’incolpevole Boffelli. Sempre il numero dieci, al minuto ventuno, approfitta di un errato disimpegno di Rizzo per rubare la sfera e liberare il destro che il numero uno di casa respinge; il pallone termina di nuovo sui piedi del trequartista che spara questa volta alto. La Cavese prova a reagire trovando anche il gol che viene però annullato a Fella al 23’ per fuorigioco. Al 31’ Maffei sfiora il pari dopo essersi incuneato in area di rigore partendo dalle trequarti di campo ma il destro del difensore sfiora il palo alla sinistra di Marconi. Gli aquilotti ci sono e nel giro di centoventi secondi sfiorano la marcatura. Prima al 36’, su punizione di Pezzella a spiovere dalla sinistra, Fella si esibisce in una spettacolare rovesciata che trova anche il tocco di un difensore ma l’estremo corallino vola sulla propria sinistra respingendo in tuffo e successivamente Maffei sempre dalla sinistra trova Sorrentino in area che manda di pochissimo sopra la trasversale. Nel primo dei due minuti di recupero il portiere ospite si oppone ad una conclusione dal limite di Pezzella respingendo con i pugni.

Nessun cambio da ambo le parti ad inizio ripresa e metelliani subito proiettati in avanti e dopo appena tre minuti Pezzella pesca la testa di Sorrentino che trova l’opposizione di un difensore che devia in corner. La frittata si materializza al 53’ con Pezzella che perde palla a centrocampo e Giannone ne approfitta per lanciare subito Nocerino il quale viene atterrato in area da Boffelli. Giannone glaciale spiazza il portiere. Reagiscono i metelliani subito con Maffei che riesce nuovamente ad arrivare alla conclusione in area ma la sfera viene deviata in angolo da un difensore. Prova a cambiare mister Di Napoli con l’ingresso di Marranzino in luogo di Konatè ma saranno di li a poco gli ingressi di Tropea e Badje a scuotere i metelliani che accorciano le distanze. Il neo entrato Badje lanciato da Marranzino dalla destra trova con un traversone teso dall’altra parte Sorrentino che in spaccata riaccende la partita. Il tecnico degli ospiti corre ai ripari chiudendosi ulteriormente sostituendo l’unica punta Ekuban. Al 78’ su cross di Maffei, la deviazione di un difensore della Turris, sfiora quasi l’autorete. Ancora Cavese: punizione di Sorrentino all’83’ che Marconi para a terra in tuffo. Clamorosa la palla deviata in angolo dal portiere Marconi al 90’ su Sorrentino che con il destro ravvicinato si vede negare la doppietta. Finisce così una gara che la Cavese avrebbe tranquillamente meritato di pareggiare solo per le occasioni create ma alla fine a gioire sono gli ospiti che fuori casa non avevano mai nè vinto e nè segnato.