Cava, Soccorre una ragazza, accoltellato

Cava de’ Tirreni. Lite finisce nel sangue ieri sera a Santa Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni: giovane va in soccorso a una ragazza che stava subendo l’aggressione dal fidanzato, che la stava colpendo con pugni e schiaffi, e dopo aver aiutato la vittima delle percosse a divincolarsi dal suo aggressore il giovane è stato affrontato a muso duro dal padre della persona che stava aggredendo la ragazza. L’uomo nelle fasi concitate del faccia a faccia ha estratto un coltello e ha sferrato un fendente ferendo il giovane al volto. Nulla lasciava presagire l’intervento del padre del giovane che aveva malmenato la fidanzata, anche perché sembrava che dopo l’intervento tutto si fosse normalizzato. L’uomo, invece, sarebbe sceso di proposito in strada ed ha iniziato ad inveire contro il giovane accusato di essersi intromesso tra la coppia di fidanzati. Ha quindi estratto un coltello e nella lite ha ferito il difensore della ragazza. Il giovane si è ritrovato a terra con le mani al volto, insanguinate dalla ferita provocata al volto dall’arma da taglio. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Cava de’ Tirreni per le cure del caso mentre i carabinieri hanno intercettato l’autore dell’accoltellamento per denunciarlo in procura a Nocera Inferiore. Una vicenda che ha scosso la tranquillità di un intero quartiere.