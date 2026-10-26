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Cava, ginecologo condannato per abusi sessuali nominato responsabile dell’ambulatorio

  • Ottobre 26, 2026
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Cava, ginecologo condannato per abusi sessuali nominato responsabile dell’ambulatorio

Una donna ha denunciato il suo ginecologo per violenza sessuale. Lo scorso maggio, il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato il medico in primo grado. Qualche mese dopo, lo stesso ginecologo è stato individuato dall’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per garantire le attività del nuovo ambulatorio ginecologico dell’ospedale di Cava de’ Tirreni

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