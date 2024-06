Cava de’ Tirreni. Vigili del Fuoco salvano un uomo ed il suo cane

Questa mattina intorno alle 9:25 la sala operativa dei Vigili del Fuoco veniva contattata da un uomo, che era in escursione sulla cima del Monte Finestra in zona Cava de’ Tirreni. L’uomo, che era col suo cane, dichiarava di essersi addentrato troppo e di non riuscire a ritornare alla base a causa della fatica. Immediata la risposta dei Caschi Rossi, che hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento Città e il personale del Nucleo Elisoccorritori di Pontecagnano. I Vigili del Fuoco hanno individuato l’uomo e l’animale e calandosi dal velivolo li hanno imbragati e caricati a bordo dell’elicottero. Trasportati fino allo stadio comunale di Cava de’ Tirreni, entrambi sono stati assicurati alle cure del 118 sul posto in discreto stato di salute.