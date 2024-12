CASERMA GUIDE: OPEN DAY ALLA DISABILITA’

Una giornata particolare quella vissuta alla Caserma “Gen. G.D’Avossa” di via Pietro del Pezzo a Salerno, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Organizzata dall’Associazione Salernitani Doc con il supporto del Movimento Cristiano Lavoratori, la manifestazione ha visto la partecipazione dei giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno e dell’associazione “Gli amici di #iosononicolò #animebluinmovimento”. L’insolito open day diretto magistralmente dal Col. Nicola Iovino, Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), con l’assistenza di gran parte del personale militare, ha consentito a tutti gli ospiti di prendere visione di alcune attività svolte quotidianamente all’interno della caserma. Il Col. Iovino, dopo il rituale saluto alla bandiera, nel salutare i presenti ha ricordato il ruolo dell’esercito e l’importanza di avere la caserma all’interno del tessuto cittadino. “Uno dei valori perseguiti dal reggimento – ha dichiarato il col. Iovino – è proprio la condivisione, valori comuni e tema trainante di questa giornata”. Il presidente dell’Associazione Salernitani Doc, Massimo Staglioli, nel prendere la parola ha espresso parole di gratitudine per l’accoglienza riservata, ricordando lo spirito dell’associazione, rivolta sempre al sociale, ai disabili ed alle persone indigenti. La presidente provinciale e vice presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Avv. Mariarosaria Pilla, nel rimarcare l’intervento del presidente Staglioli, ha confermato la vicinanza del movimento, da lei rappresentato, ai bisognosi ed in particolare alle persone disabili. La cerimonia seguita all’interno della palestra ha visto la presentazione di alcune attività proprie dell’esercito, come la difesa corpo a corpo, simulando, praticamente, le tecniche adottate in caso di attacco fisico. L’intervento della Dirigente Scolastica dell’Istituto Giovanni Paolo II prof.ssa Mariarosaria Napoliello ha evidenziato quanta dedizione viene riservata ai giovani studenti disabili, inseriti all’interno delle classi con spirito solidaristico e collaborativo da parte di tutti i compagni, credendo fortemente nel valore della condivisione del bisogno e dell’aiuto reciproco secondo la logica “nessuno escluso”. Presente alla cerimonia la presidente dell’associazione “Gli Amici di Io sono Nicolò” Annarita Ruggiero, la quale ha sottolineato come le situazioni più difficili possono essere affrontate nella dimensione della normalità, e non fare più paura. Ma non sono mancati momenti ludici, quali l’esibizione di una giovanissima studentessa-ginnasta e l’esibizione dei giovani studenti musicisti, i quali, diretti dal loro professore, il maestro Massimo Amendola, hanno intonato brani natalizi, non dimenticando, per l’occasione, l’Inno di Mameli. Al momento dei saluti, il Col. Iovino ha presentato un simbolico assegno bancario offerto dai “Commilitoni del disciolto 89°BTG Fanteria Salerno” offerto in dono all’ associazione Gli amici di #iosononicolò #animebluinmovimento”. Al presidente Staglioli i saluti finali, con la consegna di attestati agli intervenuti e del gagliardetto dell’Associazione Salernitani Doc al Col. Nicola Iovino. “E’ proprio una giornata particolare, da ricordare”, un’ultima battuta del patron Staglioli.

Nicola Castorino