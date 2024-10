Caro Misiani, è tempo di sloggiare

Del commissario regionale dem Misiani non resteranno tracce significative del suo incarico. Logica vorrebbe che tagliasse la corda per ritornare nella sua comfort zone del Pd romano e facesse svolgere il congresso regionale. Capisco che i suoi due amichetti Ruotolo e Sarracino frenano il congresso che li vedrà asfaltati ancora una volta da De Luca. Ma oggi il gioco si fa duro e quando si fa duro in campo scendono gli uomini. C’è da fare il congresso, la riforma elettorale (inutili le minacce romane e il patetico tentativo di Ruotolo di lisciare Casillo). Qui solo De Luca porta i pantaloni. Fatevene una ragione. t*