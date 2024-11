Capodanno in piazza, il Comune no agli artisti salernitani

di Erika Noschese

«Fin quando non ci sarà la firma del contratto non è una certezza ma sicuramente, al momento, resta l’artista più attenzionata». A dirlo Alessandro Ferrara, assessore al Turismo e ai grandi evento al Comune di Salerno in merito alle indiscrezioni di queste ultime ore che vedrebbero l’artista Giorgia in pole position sul palco di piazza della Libertà per salutare il 2024 e attendere insieme il nuovo anno. Una indiscrezione diffusa ieri mattina che trova riscontro, solo in parte dall’assessore Ferrara che al momento sceglie di andarci cauto e attendere la firma del contratto che consentirebbe poi di procedere con l’annuncio ufficiale e dare ai tanti fans dell’artista la possibilità di prenotare la camera d’albergo e organizzarsi per la notte di San Silvestro. La cantante, che quest’anno è “conduttrice solitaria” ad “X Factor” al fianco dei giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro, ad “X Factor è particolarmente amata ed apprezzata e per la sua esibizione in piazza il Comune ha ipotizzato un cachet di circa 400mila euro. Sul palco con la cantante Pippo Pelo, particolarmente legato alla sua città, Salerno, e già protagonista di numerose iniziative in programma in città. Intanto, nella giornata di mercoledì l’assessore Ferrara ha convocato al Comune Antonio Santoro che di recente ha lanciato la proposta del capodanno in piazza con artisti salernitani. Al momento, nulla di concreto: l’assessore Ferrara avrebbe palesato una serie di problematiche relative soprattutto all’aspetto economico e ad una serie di difficoltà che forse, con un po’ di buona volontà, potrebbero essere facilmente superate. L’assessorato infatti ha messo dei paletti rispetto a problemi di natura amministrativa, economica e il progetto non sembra poter rientrare nel grande piano del Capodanno in piazza. Il gruppo Picarielli al momento non sembra intenzionato a mollare la presa e lancia l’iniziativa denominata “32 dicembre”, riprendendo così un film di De Crescenzo per potersi esibire in piazza nella città di Salerno. Il gruppo di musica folk vorrebbe anche lanciare una campagna di crowdfunding. E proprio questa sembra essere l’idea: un concerto in piazza il 12 gennaio al mercato coperto del quartiere Italia. Un’iniziativa lodevole che permette ad artisti salernitani di potersi esibire nella loro città, in pieno periodo natalizio senza dover fare ricorso alle casse del Comune e ai continui no dell’amministrazione che oggi fatica a dare spazio e possibilità a persone che lavorano da sempre nel mondo della cultura. La richiesta dei Picarielli era la possibilità di apririe il concerto del 31 dicembre in piazza della Libertà, esibendosi prima dell’artista o di poter suonare in un altro luogo, individuato di concerto con l’amministrazione, nel giorno dell’ultimo dell’anno ma al momento proposte bocciate per motivazioni futili.