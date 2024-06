Canottaggio. Lucio Cozzolino (Canottieri Irno) vince il titolo europeo in Polonia

Grande successo per il Circolo Canottieri Irno ai recenti Campionati Europei di canottaggio in Polonia, a Danzica. Lucio Cozzolino, atleta di punta del club, ha conquistato il titolo di Campione Europeo nella disciplina del doppio misto di beach sprint. Cozzolino, convocato dalla nazionale italiana, ha gareggiato insieme alla compagna di squadra Azzurra Severini, ottenendo una vittoria strepitosa e portando alto il nome dell’Italia e del Circolo Canottieri Irno sul podio europeo.

Ai Campionati Italiani Assoluti di Canottaggio, tenutisi sul lago della Schiranna a Varese, Marta Piccininno ha ottenuto un brillante terzo posto nella gara con la barca Olimpica del 4+, in un equipaggio misto che comprendeva atleti del Circolo Canottieri Irno, Milano SC e Armida SC. Per questa prestazione, Marta è stata premiata con due medaglie: una dalla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (FISDIR) e l’altra dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC). Inoltre, nella gara del 4+ misto, Marta ha gareggiato insieme al fratello Elio Piccininno. L’equipaggio, formato da atleti del Circolo Canottieri Irno e della squadra Armida-Firenze, ha raggiunto un rispettabile settimo posto in finale