Camorra: mani sulle scommesse

Da un approfondimento investigativo di una segnalazione d’operazione sospetta trasmessa dalla Fiu tedesca all’Unita’ informazioni finanziarie (Uif) della Banca d’Italia, la Direzione investigativa antimafia di Salerno e i carabinieri hanno eseguito, questa mattina, un decreto di sequestro preventivo di 109.077 euro, somma di denaro giacente su un conto corrente aperto in un istituto bancario tedesco e riconducibile a un 40enne originario di Napoli. L’uomo e’ imputato di associazione per delinquere aggravata dalla finalita’ di agevolazione mafiosa ed e’ stato gia’ sottoposto a misura cautelare personale e reale a inizio 2022, su richiesta della Dda salernitana. Quel procedimento si trova, adesso, in fase dibattimentale a Nocera Inferiore. Il provvedimento eseguito oggi e’ stato emesso dalla sezione Riesame e Misure di prevenzione del Tribunale di Salerno che ha accolto in parte l’appello della Dda di Salerno contro il provvedimento di rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore. Gli oltre 109 mila euro sequestrati questa mattina in via preventiva, per gli inquirenti, sarebbero il profitto delle attivita’ illecite svolte dall’indagato, ritenuto punto di riferimento di diversi gruppi mafiosi nel settore delle scommesse e dei giochi d’azzardo illegali su piattaforme web