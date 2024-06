Calenda, l’elettorato di Azione incompatibile con Renzi

L’elettorato di Azione è “incompatibile” con quello di Renzi e lo dimostra il fatto che “più Europa abbia perso il 40% dei propri voti, presentandosi con Iv’. Lo ha sostenuto Carlo Calenda rispondendo ad una domanda su un suo eventuale rammarico per non aver fatto una lista unica con Più Europa e Iv, che avrebbe superato il 4%. “Non lo chiedete a me – ha detto Calenda rispondendo alla domanda – perché Bonino non fa partiti con nessuno e Renzi prima li fa e poi li disfa, ma non si può far finta che le cose non siano successe. I nostri elettorati sono incompatibili. Emma si è presentata con Renzi e ha perso il 40% dei propri elettori. Noi dobbiamo quindi lavorare per essere più convincenti e per farlo apriremo la fase costituente che avevamo promesso”.