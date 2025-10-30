Calenda, “in Campania voterei scheda bianca”

“Si può affidare la Campania nelle mani di uno che non ha mai gestito niente e che si odia con chi lo ha preceduto? Se fossi un elettore, non avrei dubbi a votare scheda bianca”. Lo ha detto il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’incontro svoltosi nella sede di Confindustria Avellino con gli imprenditori irpini. “Quanto potrà reggere -si è chiesto poi Calenda- una maggioranza che mette di tutto al suo interno, trasfoRmando di fatto le elezioni regionali in uno scontro tra feudatari?”. Sulla legge che ha approvato definitivamente la separazione delle carriere, Calenda ha espresso il suo giudizio positivo, (“Migliorerà il sistema, altro che le scemenze che dice la sinistra), mentre sulle prospettive industriali della Campania si è detto “certo che Stellantis andrà via da Pomigliano entro il 2030, travolta dalla crisi più generale dell’automotive, dalla insostenibilità dei costi dell’energia e dalle nuove direttive europee sulla sostenibilità”.