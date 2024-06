Calenda a sinistra, Mara fuga da Azione

Da giorni si vocifera di possibili fughe da Azione dopo il pessimo risultato ottenuto alle elezioni europee, solo il 3,3 per cento. A essere insofferenti, nel partito di Carlo Calenda, sono soprattutto gli ex forzisti che sarebbero tentati di tornare tra gli azzurri. Secondo quanto riporta in un retroscena Il Fatto quotidiano, Calenda qualche giorno fa avrebbe riunito i vertici di Azione ai quali avrebbe comunicato l’intenzione di tornare nel centrosinistra, visti i numeri deludenti. “Con queste percentuali da soli non andiamo da nessuna parte, siamo completamente tagliati fuori, mentre all’interno di una coalizione potremmo contare anche parecchio”, si sarebbe sfogato il leader. “E quella coalizione non può essere sicuramente il centrodestra…”Parole che non sono state affatto gradite dagli ex azzurri i quali non hanno certo lasciato Forza Italia per finire nel nebuloso campo largo. Ma Calenda è stato tranchant: “Se non vi sta bene, quella è la porta…”, avrebbe detto. Ma attenzione, perché su 16 parlamentari di Azione, cinque, quasi un terzo sono proprio ex forzisti: Mara Carfagna, Enrico Costa e Daniela Ruffino alla Camera e Giusy Versace e Mariastella Gelmini al Senato. “A luglio faremo un’assemblea per analizzare il risultato elettorale. Per me l’unica strada è tentare la ricostruzione del centro. Se invece qualcuno vuol fare la gamba di centro del campo largo, ce lo deve dire apertamente”, tuona Enrico Costa. Poi ci sarà da valutare la posizione di Antonio D’Alessio e dello stesso Gigi casciello, candidato con Azione alle ultime Europee. Intanto “Affettato ma tutto bene”. Carlo Calenda lo scrive postando sui social un selfie che lo ritrae, con tanto di camiciola da degente, nel letto di una struttura sanitaria. “Grazie per i messaggi affettuosi”, aggiunge il leader di Azione che gia’ ieri aveva anticipato che “per qualche giorno saro’ fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale”.