Calcio, università: la Spagna vince il “Mondiale” di Salerno

C’è stato un angolo di mondo, nelle ultime settimane a Salerno, dove la passione per il calcio ha saputo abbattere le barriere dei singoli dipartimenti universitari, unendo studenti di ogni facoltà sotto le bandiere delle nazionali più prestigiose. Tra i fari del campo Eden, l’entusiasmo giovanile ha trasformato un semplice torneo amatoriale in un vero e proprio campionato del mondo in miniatura, capace di catalizzare l’attenzione e il tifo della comunità studentesca salernitana. Alla fine a sollevare il trofeo è stata la Spagna, regina assoluta di un’avventura nata quasi per gioco dall’intuizione di due giovani universitari, Luigi Palladino e Luigi Maria Russo. A rendere la competizione ancora più avvincente e imprevedibile è stata una speciale regola introdotta dagli organizzatori: la presenza sul terreno di gioco dello “Star Player”, un giocatore designato per squadra le cui marcature sul tabellino valevano doppio. Un fattore tattico decisivo che ha regalato colpi di scena continui e ribaltamenti di fronte fino all’ultimo minuto.Il verdetto del campo si è espresso in modo spettacolare. La Spagna ha conquistato il gradino più alto del podio dominando l’atto conclusivo con un netto e travolgente 10 a 3 in finale, dopo aver superato in precedenza il Brasile in semifinale. Medaglia di bronzo per la Francia, che è riuscita a imporsi nella finalina contro un sorprendente Senegal, quarto classificato. Meno fortunato, invece, il percorso di Inghilterra e Olanda, le cui speranze di gloria si sono spente già nella fase a girone unico, ma che hanno comunque contribuito a rendere memorabile lo spirito della competizione. Dietro il successo dell’evento c’è la firma di Luigi Palladino, co-organizzatore e giocatore del Brasile, che ha commentato così l’iniziativa: “Vedere così tanti ragazzi di facoltà diverse ritrovarsi ogni settimana con questo spirito è la nostra vittoria più grande. Volevamo creare un momento di vera aggregazione dopo le ore passate sui libri, e l’energia che si è respirata sul campo Eden è andata oltre ogni nostra aspettativa. La regola dello ‘Star Player’ ha aggiunto quel pizzico di pepe e divertimento in più che ha reso ogni partita unica: il calcio, per noi, è stato il pretesto perfetto per fare comunità”, ha detto. Un entusiasmo condiviso da Luigi Maria Russo, l’altro motore del torneo e tra i protagonisti della Francia: “Organizzare questo nostro campionato del mondo che abbiamo chiamato “Virgin League” è stata una sfida, ma la risposta dei ragazzi è stata straordinaria. Non si è trattato solo di vincere o perdere, ma di condividere una passione. Complimenti alla Spagna per la vittoria, ma un grazie immenso va a tutti i partecipanti che hanno messo in campo correttezza, divertimento e tanto sano agonismo”. I protagonisti delle fasi finali SPAGNA: Antonio Elefante, Carlo Lamanna, Carmine Santoro, Fabio Mazza, Francesco Pio Sessa, Gianmarco Lezzi, Giacomo D’Agostino, Niccolò Pisapia BRASILE: Angelo D’Angeli, Antonio Daniele, Antonio Fantini, Emmanuel Romano, Giuseppe Rulli, Maurizio De Liguoro, Francesco Tedesco, Luigi Palladino FRANCIA: Paolo Ciliberti, Andrea Criscuolo, Pietro Giacinto, Davide Martelli, Luigi Maria Russo, Alessandro Bello, Marcello Pinto, Salvatore Tedesco SENEGAL: Domenico Amato, Simone Della Rocca, Matteo Della Rocca, Massimiliano Cinquanta, Vittorio Avella, Claudio Santoriello, Michele Oliva, Davide Plaitano