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Cade e finisce sotto rullo compressore: morto operaio di 20 anni a Perugia

  • Ottobre 27, 2026
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Cade e finisce sotto rullo compressore: morto operaio di 20 anni a Perugia

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente sul lavoro mentre era alla guida di un macchinario in un cantiere stradale. È accaduto a Valtopina, in provincia di Perugia.  

Il giovane era a bordo di un rullo compressore utilizzato per compattare l’asfalto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio finendo a terra. Il mezzo lo ha quindi schiacciato, senza lasciargli scampo. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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