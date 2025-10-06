Cadavere sui binari vicino Oriolo Romano, treni sospesi su linea Roma-Viterbo

(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria sospesa tra Oriolo e Capranica per il ritrovamento di un cadavere sui binari. E' presente l'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. I treni regionali possono subire ritardi, si legge sul sito di Trenitalia, o limitazioni di percorso o cancellazioni.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
