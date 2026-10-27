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Brasile, Bolsonaro in fuga negli Usa? “Aereo in volo, il senatore è sparito”

  • Ottobre 27, 2026
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Brasile, Bolsonaro in fuga negli Usa? “Aereo in volo, il senatore è sparito”

(Adnkronos) – Flavio Bolsonaro avrebbe lasciato il Brasile e sarebbe in volo verso gli Stati Uniti. ‘Folha de Sao Paulo’ cita alleati che spiegano che il volo del candidato alle elezioni perse contro Lula “dovrebbe atterrare tra poche ore”. Anche Metropoles conferma la partenza del figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro per gli Stati Uniti e indica che “la destinazione finale sarebbe la Florida”. L’informazione, riferisce il quotidiano brasiliano, “è stata confermata da persone vicine alla famiglia del parlamentare”. Bolsonaro non ha riconosciuto il risultato delle elezioni ma, nelle dichiarazioni post-voto, ha manifestato l’intenzione di guidare l’opposizione a Lula. Ora, le voci sulla fuga. 

Persone vicine al politico, spiega ‘Folha de Sao Paulo’, affermano “che il piano è stato organizzato e reso possibile da un avvocato vicino alla famiglia Bolsonaro. Il senatore è irreperibile e il coordinatore della sua campagna elettorale, Rogério Marinho, inizialmente ha smentito la fuga”. 

Secondo la versione fornita dagli alleati di Bolsonaro, “la decisione sarebbe stata presa ieri, dopo che il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes aveva ordinato il ritiro dei passaporti brasiliano e italiano del senatore, che possiede anche la cittadinanza del Paese europeo”. Bolsonaro è indagato in due procedimenti penali, con l’accusa di riciclaggio e altri reati nell’ambito del caso della banca Master e dell’inchiesta sui fondi dell’Inss, l’Istituto nazionale brasiliano di previdenza sociale. I passaporti sono stati annullati dopo la mancata consegna dei documenti alle autorità. 

Smentiti, nelle ultime ore, gli articoli secondo cui il politico avrebbe tentato di entrare in Argentina, dove lo attendeva un aereo privato. Secondo i media argentini, un velivolo sarebbe stato trasferito durante la notte da Buenos Aires all’aeroporto di Puerto Iguazú, città nel nord-est dell’Argentina vicina al confine con il Brasile. 

La presidenza argentina ha quindi successivamente reso noto che, “a causa del clamore mediatico suscitato dalla presenza di un aereo privato presso l’aeroporto internazionale di Iguazú, le autorità hanno proceduto ai dovuti controlli sul velivolo e sul suo equipaggio”. “È emerso che la documentazione della compagnia è in regola e che non è stato presentato alcun piano di volo che includa la famiglia Bolsonaro”. 

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