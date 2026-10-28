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Bper promuove la cultura della sicurezza digitale, al via un ciclo di webinar per difendersi da frodi online

  • Ottobre 28, 2026
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Bper promuove la cultura della sicurezza digitale, al via un ciclo di webinar per difendersi da frodi online

(Adnkronos) – Promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei servizi digitali e offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare le frodi informatiche: con questo obiettivo Bper lancia un ciclo di quattro webinar gratuiti dedicati alla sicurezza online, aperti ai clienti e a tutti gli interessati. 

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Banca a sostegno dell’innovazione e della digitalizzazione dei servizi, accompagnando cittadini e imprese in un percorso di uso sempre più protetto delle tecnologie informatiche. La diffusione dei servizi online offre infatti sempre nuove opportunità e nuovi strumenti, ma richiede particolare attenzione verso i temi della protezione dei dati e della prevenzione delle truffe nel web. Il programma prevede quattro appuntamenti online a cadenza mensile, durante i quali verranno affrontate le principali minacce che possono colpire utenti e aziende, con un taglio pratico e divulgativo orientato alla conoscenza dei corretti comportamenti da adottare. Gli incontri saranno condotti da Alessandro Bulgarelli, Chief Information Security Officer di BPER, e da Mario Trinchera, Technical Coordinator di CertFin. 

 

“La trasformazione digitale offre vantaggi sempre più tangibili a cittadini e imprese – ha affermato Bulgarelli – ma richiede allo stesso tempo una crescente attenzione ai temi della sicurezza. In Bper lavoriamo ogni giorno per contrastare minacce in continua evoluzione e per mettere a disposizione della nostra clientela strumenti e servizi che siano non solo innovativi, ma anche sicuri. Per questo riteniamo fondamentale diffondere una cultura della cybersicurezza, aiutando le persone a riconoscere i rischi, adottare comportamenti consapevoli e utilizzare con maggiore serenità le tecnologie. La collaborazione con CertFin, inoltre, ci consente di offrire contenuti particolarmente qualificati e aggiornati”. 

Bper, inoltre, partecipa insieme alle altre istituzioni e banche a “I Navigati”, la nuova campagna di sensibilizzazione, promossa da CertFin, che aiuta cittadini, famiglie e imprese a difendersi dalle minacce informatiche. L’iniziativa punta anche in questo caso a rafforzare la consapevolezza sui rischi delle truffe online e a promuovere un utilizzo più sicuro degli strumenti digitali, anche alla luce della crescente diffusione delle frodi che sfruttano l’intelligenza artificiale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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