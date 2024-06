Bicchielli: Noi Moderati forza determinante del centrodestra

di Arturo Calabrese

«Le scelte democrariche rappresentano il passaggio più importante per un popolo»: questo, in sintesi, l’appello al voto del vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile degli Enti Locali e commissario regionale del partito in Campania che nella serata di ieri ha chiuso la campagna elettorale a sostegno non solo dei candidati al Parlamento Europeo ma anche dei candidati sindaci. In provincia di Salerno Noi Moderati non si è risparmiato, unico partito sempre fedele alla coalizione di centrodestra, protagonista assoluto della competizione elettorale. A Baronissi, con la lista Forza Italia Noi Moderati, ha scelto di sostenere Tony Siniscalco, a Sarno con la lista di Noi Moderati guidata dalla consigliera uscente Maria Rosaria Aliberti, è a sostegno del candidato sindaco Giovanni Cocca mentre a Nocera Superiore è con Gaetano Montalbano. Liste di partito forti, competitive che vedono i giovani protagonisti. Proprio nel corso di alcuni appuntamenti in piazza ai cronisti che chiedevano dichiarazioni sul presidente della Regione Liguria, oggi agli arresti domiciliari, l’onorevole Bicchielli ha risposto che «ho fiducia nel lavoro della magistratura, Toti saprà dimostrare la sua innocenza», ribadendo il forte sostegno all’esponente di Noi Moderati.

Onorevole Bicchielli, ultimissime ore di campagna elettorale. Qual è la sua sensazione e quale il suo auspicio?

«È stata una campagna elettorale intensa. Ricordiamo che l’8 e il 9 giugno non si vota solo per il rinnovo del Parlamento Europeo, ma anche per il Consiglio Regionale del Piemonte e il rinnovo di quasi 3.700 comuni, di cui circa 170 in Campania e quasi 50 nella provincia di Salerno. L’auspicio è, innanzitutto, che la gente vada a votare. Le scelte democratiche rappresentano il passaggio più importante per un popolo. La sensazione è che il centrodestra, sia alle elezioni europee che a quelle regionali in Piemonte e nella maggioranza dei comuni, si confermerà come la forza maggioritaria. Anzi, è l’unica che può garantire un percorso di equilibrio in Europa, nel Paese e nelle amministrazioni locali».

Noi Moderati è un partito giovane ma non è più la quarta gamba della coalizione di centrodestra. Il partito cresce sempre di più anche e soprattutto in Campania dove lei riveste il ruolo di commissario regionale…

«Noi Moderati si è ormai affermata come una forza determinante per il centrodestra. Maurizio Lupi sta creando un movimento politico con un’identità chiara e una presenza ramificata su tutto il territorio nazionale. I risultati importanti e ampiamente soddisfacenti delle elezioni regionali, seguite alla nascita di Noi Moderati, ne sono la prova. Anche in Campania, dove ho l’onore di essere stato incaricato dal segretario nazionale Lupi con il ruolo di Commissario regionale, il partito si sta rapidamente radicando. Devo dire che noto molta attenzione verso la nostra proposta politica».

Europee ma anche amministrative: diversi i grandi comuni della provincia di Salerno al voto e Noi Moderati c’è…

«Noi Moderati è presente e devo ringraziare il lavoro svolto dai nostri responsabili territoriali. Il nostro simbolo è presente nei maggiori comuni della provincia. È stato fatto un lavoro di grande capacità politica ed organizzativa. A Sarno, la nostra responsabile Maria Rosaria Aliberti, che guida anche la nostra lista comunale, è stata un elemento di equilibrio e di garanzia, permettendo di formare una coalizione di centrodestra unita sul nome del candidato sindaco Giovanni Cocca. Anche a Nocera Superiore, grazie al lavoro del coordinatore cittadino Pierluigi Vitale, il nostro simbolo è presente a sostegno dell’unico candidato di centrodestra, Gaetano Montalbano. Infine, a Baronissi, utilizziamo il simbolo che usiamo alle elezioni europee in unione con Forza Italia e, grazie al lavoro di Michele Merola, sosteniamo il candidato sindaco del centrodestra Tony Siniscalco».

Intanto si guarda già alle regionali. Crede nella forza del centrodestra e soprattutto crede nella sua unità?

«Il centrodestra unito ha dimostrato di essere maggioranza nel Paese e in tutte le regioni dove si è votato, dalle elezioni politiche ad oggi. Se vogliamo riconquistare la Regione, l’unica strada percorribile è quella di continuare a mantenere l’unità del centrodestra, allargandoci alle numerose realtà civiche che ci guardano con grande attenzione e interesse».

Di recente, con l’onorevole Brambilla a Cava de’ Tirreni per un incontro con le tante associazioni del territorio. Lei è in prima fila anche per la tutela degli animali…

«La visita dell’on. Brambilla al canile di Cava dei Tirreni e l’incontro con le associazioni animaliste dimostrano la sua grande attenzione e amore verso gli animali e le loro problematiche. Durante quella giornata, organizzata egregiamente dal nostro responsabile di Cava dei Tirreni, Bruno D’Elia, ho potuto constatare personalmente che tutti gli attivisti delle varie associazioni riconoscono il suo impegno, indipendentemente da ogni ideale politico, e questo è davvero molto bello.

Ho l’onore di sedere accanto all’on. Brambilla nell’aula di Montecitorio e sono letteralmente trascinato dalle sue battaglie a difesa degli animali. Infatti, sono componente dell’Intergruppo parlamentare a difesa degli animali presieduto proprio dall’on. Brambilla. A fine giugno, arriverà in aula la sua proposta di legge che armonizza e inasprisce le pene per i reati contro gli animali. Spero davvero che su questa proposta di legge il Parlamento lavori all’unanimità.

Anche il nostro partito è in prima linea su queste tematiche e vorrei citare e ringraziare due nostre dirigenti particolarmente attive in questo ambito: la professoressa Dolores Carratù di Cava dei Tirreni e Stefania Greco di Battipaglia».

Da dove riparte Noi Moderati post voto?

«Più che ripartire, continueremo con la nostra costante attività di radicamento e siamo quasi pronti per la celebrazione dei congressi territoriali. Mi permetta, però, di dire che ripartiremo dai tanti giovani che si stanno avvicinando. Ormai, in tutte le province campane, abbiamo la nostra organizzazione giovanile. A Salerno, il coordinatore provinciale dei giovani, Walter Carotenuto, sta facendo un lavoro prezioso. Subito dopo il voto, presenteremo anche il nostro primo coordinamento regionale dei giovani».

Lei ha seguito da vicino la campagna elettorale in provincia di Salerno. Si reputa soddisfatto?

«Sì, sono molto soddisfatto. È stata una campagna elettorale entusiasmante che ci ha permesso di farci conoscere ancora di più. Mi permetta di ringraziare, per Lui tutto il gruppo dirigente provinciale salernitano, il nostro segretario, Luigi Cerruti, che ha messo in campo tutta la sua energia, passione e capacità in questa campagna elettorale così importante».