Battipaglia, si dimette l’assessore Giugliano

di Arturo Calabrese

L’assessore alle politiche sociali Francesca Giugliano ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese dovrà ora trovare un sostituto, ma pare proprio che la scelta possa ricadere su Francesca Napoli, rimasta senza carica dopo il reintegro di Francesco Falcone nel suo ruolo del prefetto. Insomma, donne e uomini di Battipaglia che sono vicini alla sindaca, almeno politicamente parlando, non rimangono disoccupati. Anzi.

Non si tratterebbe, però, di una nuova crisi politica in atto all’interno della maggioranza, ma di una manovra della stessa amministratrice per rinsaldare i suoi, alla luce di quanto accaduto a settembre. Durante il consiglio comunale, il penultimo, al momento di votare per il Dup, il Documento unico di programmazione e cioè quel fondamentale strumento per gli enti locali, parte della maggioranza si è alzata e ha abbandonato l’aula, facendo venire meno il numero legale.

È stato l’inizio di una crisi che ha trovato nel no del Partito Democratico di entrare in maggioranza un nuovo capitolo, ma ad oggi pare proprio che tale crisi sia rientrata, anche alla luce delle nuove manovre della prima cittadina.

Sembra inoltre che anche l’assessore Mauro Sangiovanni possa lasciare la carica e che la nuova scelta possa ricadere sul consigliere Francesco Marino, da tempo richiedente di un posto in giunta.

Il consiglio comunale

Domani è previsto un nuovo consiglio comunale. Quattro i punti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni, già importanti grazie alle novità in giunta, si passerà a discutere della mozione presentata dalla maggioranza.

Le opposizioni, inascoltate più volte, chiedono nuovamente all’amministrazione di ritirare la delibera di giunta sull’autorizzazione dell’ormai famigerata pompa di benzina.

Si parlerà poi del Dup di cui sopra ed infine della gestione del consorzio delle farmacie comunali. Tutti punti di estremo interesse, soprattutto perché sarà da capire cosa farà la maggioranza, se ci sarà tenuta e se i consiglieri rimarranno ai loro posti, a differenza di uno degli ultimi consigli. Insomma, la sindaca Cecilia Francese cerca in tutti i modi di blindare un gruppo a suo supporto per poter continuare a governare.

A tal proposito, non è ancora chiaro cosa farà nei prossimi mesi e se si candiderà alle regionali. Di certo, l’arresto di Franco Alfieri ha aperto nuovi scenari, soprattutto nella galassia dei deluchiani dove la sindaca ha da poco trovato casa ed accoglienza. Se le cose dovessero rimanere così come sono oggi, sia per quanto riguarda le inchieste giudiziarie e sia per quanto riguarda la legge elettorale, la prima cittadina battipagliese per candidarsi dovrà dimettersi, terminando così anzitempo il suo mandato.