Battipaglia: Pizzeria a fuoco dopo richiesta pizzo, un arresto

Un commerciante vittima di richieste estorsive e la sua pizzeria data alle fiamme. Un’inchiesta della procura di Salerno, adesso, ha fatto luce su quanto accaduto a Battipaglia, nel Salernitano. Gli agenti di polizia hanno eseguito, nella cittadina alle porte della Piana del Sele, un’ordinanza che applica, nei confronti di un uomo, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Dagli inquirenti e’ ritenuto responsabile di tentata estorsione e incendio doloso ai danni della nota pizzeria. Il gip salernitano ha condiviso la ricostruzione investigativa: l’uomo avrebbe rivolto richieste estorsive al commerciante locale per poi danneggiargli l’esercizio commerciale, dandogli fuoco.